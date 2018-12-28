روسيا: القوات الإيرانية ستخرج من سوريا في هذه الحالة

أخبار الآن | موسكو - روسيا (صحف)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها ستنسحب من سوريا بعد بعد زوال المبرر.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الخميس، أوضح المسؤول الروسي، أن القوات الإيرانية وميليشياتها لن يكون لديها سبب للبقاء هناك في حال إعادة السيادة السورية ووحدة أراضي البلاد.

يذكر أن الولايات المتحدة تطالب بإصرار بسحب القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من سوريا.

وفي سياق متصل أكد ممثل وزارة الخارجية الروسية، إيغور تساريكوف، أن أسباب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا والخطط المستقبلية للولايات المتحدة في المنطقة ليست معروفة.

وقال تساريكوف، خلال الاجتماع الموسع المشترك لمراكز التنسيق بين وزارات روسيا وسوريا لعودة اللاجئين، اليوم الخميس: "لقد أوضحنا مرارًا أن الوجود الأمريكى غير الشرعي في سوريا يشكل عقبة أمام التوصل إلى تسوية في هذا البلد"، مضيفًا:"ما زلنا لا نعرف شيئًا عن أسباب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا ومعاييره والخطط المستقبلية للأمريكيين"، مشيرًا إلى أن بلاده لا تزال يتعين عليها فهم هذه الخطوة.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين إلى سوريا، قال تساريكوف: "إن أكثر من 80 في المائة من المواطنين السوريين، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، يرغبون فى العودة إلى وطنهم".

وأضاف: "في كل يوم تقريبًا يصل أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن، حيث تجاوز العدد الإجمالى للذين عادوا منذ إطلاق المبادرة الروسية ذات الصلة فى يوليو الماضي 70 ألف شخص".

وفي سياق آخر، أكد ممثل وزارة الخارجية الروسية، أن أكثر من 80 في المائة من المواطنين السوريين، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، يرغبون فى العودة إلى سوريا.





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