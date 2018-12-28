النظام السوري يعلن دخول منبج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن النظام السوري، أن قواته دخلت منبج، ورفعت العلم السوري وسط المدينة.

وقال النظام في بيان له، الجمعة، إنه يضمن الأمن الكامل لكل المواطنين وغيرهم في منبج، مؤكداً حرصه على التصدي لكل التهديدات.

وفي وقت سابق، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، انسحابها من منبج، داعية النظام لدخولها وحمايتها.

وقالت الوحدات، إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال داعش في شرق سوريا.

وجاء في البيان، لوحدات حماية الشعب: "ندعو النظام السوري الذي ننتمي إليه أرضاً وشعباً وحدوداً، إلى إرسال قواته المسلحة لاستلام هذه النقاط، وحماية منطقة منبج من التهديدات".

إقرأ أيضاً:

روسيا: القوات الإيرانية ستخرج من سوريا في هذه الحالة