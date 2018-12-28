النظام السوري يدخل منبج وقوات تابعة للمعارضة تستعد للهجوم

أخبارالآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أعلن النظام السوري أنه دخل مدينة منبج شمالي البلاد بعد دعوةٍ وجهتها وحداتُ حماية الشعب الكردية إلى دمشق للسيطرة على المناطق التي ستنسحب منها.

النظام السوري وبحسب بيان صدر عنه دخل منبج مستجيبا لنداء أهالي المدينة"، وقام برفع العلم السوري فيها، وتعهد "أن يَضمَن الأمن الكامل لكل المواطنين في المدينة.

و كان بيان صادر عن وحدات حماية الشعب الكردية ذكر أنه في ظل التهديدات المستمرة التي تتعرض إليها مناطق شمال سوريا ، مثلما حصل في جرابلس و إعزاز و الباب و عفرين ، فإنها تعلِن إنسحابها من منبج للتفرغ لمحاربة داعش في شرق الفرات.

بيان وحدات حماية الشعب الكردية سبقه قيامُ قوات النظام السوري مدعومة بقوات روسية ، أرسَلت في الآونة الأخيرة مزيدا من القوات صوب مدينة منبج ، تمهيدا لدخولها.

في المقابل قالت قوات تابعة لفصائل المعارضة السورية إنها تستعد للهجوم على مدينة منبج.

غير أن متحدثا باسم مجلس منبج العسكري قال إن إنتشار قوات النظام السوري جاء بالتنسيق مع المجلس ، وإنه يأتي في إطار حشد أوسع نطاقا للقوات في المنطقة، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز للانباء .

وجاءت دعوة قوات حماية الشعب الكردية قواتِ النظام السوري لدخول منبج بعد إعلان واشنطن قراراً بسحب قواتها من سوريا.

من جهتها قالت موسكو على لسان المتحدث باسم الكرملين إن "دخول النظام السوري" إلى منبج أمرٌ إيجابي, عاداً ذلك انه يسهم في إرساء إستقرار المنطقة.

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