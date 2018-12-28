التحالف الدولي ينفي دخول النظام الى منبج

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى التحالف الدولي دخول قوات النظام السوري الى منبج, مضيفا أن لا مؤشرات على صحة المعلومات بشان تغير الوضع العسكري في المدينة.

وكان النظام السوري أعلن أن قواته دخلت مدينة منبج، ورفعت العلم السوري وسط المدينة.

في المقابل قالت قوات تابعة لفصائل المعارضة السورية مدعومة من تركيا إنها تستعد للهجوم على مدينة منبج لصد تقدم قوات النظام السوري.

وقال النظام في بيان له، الجمعة، إنه يضمن الأمن الكامل لكل المواطنين وغيرِّهم في منبج ، مؤكداً حرصه على التصدي لكل التهديدات.

وفي وقت سابق، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، انسحابها من منبج، داعية النظام لدخولها وحمايتها.

وقالت الوحدات، إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال داعش في شرق سوريا.

وجاء في البيان، لوحدات حماية الشعب: "ندعو النظام السوري الذي ننتمي إليه أرضاً وشعباً وحدوداً، إلى إرسال قواته المسلحة لاستلام هذه النقاط، وحماية منطقة منبج من التهديدات".

المزيد: