البحرين: نقف مع سوريا لأجل إعادة استقرارها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وقوف مملكة البحرين مع سوريا، من أجل إعادة الاستقرار إلى ربوعها، وتحقيق الأمن والازدهار لشعبها.

واعتبر آل خليفة في تصريحات صحافية، أن سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، يستوجب دعمه لحماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك.

وأوضح وزير الخارجية البحريني، أن العلاقات مع سوريا لم تنقطع، رغم الظروف التي تمر بها منذ سنوات.

وأضاف آل خليفة: "سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة".





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