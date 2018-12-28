الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت قوات الأمن السودانية، الجمعة، الغاز المسيل للدموع على محتجين قرب العاصمة الخرطوم.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن قوات الأمن أطلقت القنابل الصوتية الضوئية أيضاً، على نحو 300 محتج، بالتزامن مع خروج المحتجين في عدة مناطق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للسودانيين.

وجاءت هذه التظاهرات، استجابة لدعوات بالاحتشاد، الجمعة، لمواصلة الحراك على الأرض الذي بدأ قبل الأربعاء الماضي في الـ 19 من الشهر الجاري.

وكانت ما يعرف بـ"قوى الإجماع المعارض" أصدرت أمس، بياناً دعت فيه للتظاهر في كل المدن والأحياء والقرى السودانية، تحت شعار "جمعة الوفاء للشهداء" بعد صلاة الجمعة، بينما دعا تجمع المهنيين السودانيين، قوى المعارضة والنشطاء للتنسيق بينهم لإنجاح التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية.

وقالت لجنة تتبع لمنظمات المجتمع المدني، إن السلطات السودانية ألقت القبض على 13 على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل احتجاجات الجمعة.

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