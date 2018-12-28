الأمطار الغزيرة تزيد من مأساة النازحين السوريين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تسبب هطول الأمطار الغزيرة يوم الخميس في حدوث فيضانات شديدة في المناطق الريفية في شمال سوريا، ما أدى إلى تدمير الخيام في 11 مخيماً للاجئين وترك عشرات الآلاف من الناس لمواجهة فصل الشتاء بدون مأوى.

ووفقا للتقارير فإن نحو 25 ألف لاجئ يبحثون عن مأوى في مخيمات أخرى، فيما أفاد سكان مخيم عمر المتضرر من السيول ان الأمطار تعتبر الأكثر غزارة منذ 8 سنوات.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات نتيجة للفيضانات، لكن العديد من رؤوس الماشية قد لقوا حتفهم.

وأعلنت منظمات المجتمع المدني السورية بأنه سيتم تأسيس مركز مؤقت في منطقة قريبة من إدلب من أجل ايواء العائلات المتضررة من السيول.

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