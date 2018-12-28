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آل الشيخ يبدأ مخططه الترفيهي من مصر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الجديد للهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ أعلن مخططه الترفيهي الجديد الذي سينطلق من مصر.

وأضاف آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" أنه سيقوم أيضا بزيارة الى المملكة المتحدة، والولايات المتحدة والبرتغال، للاتفاق على أنشطة ترفيهية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أعفى آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكلفه بمنصب رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وفي تعليقه الأول على التعيين الجديد، أعلن تركي آل الشيخ أنه سيبدأ مهمته الجديدة من مصر، في منتصف شهر يناير المقبل.

وتابع آل الشيخ "سأقوم في منتصف شهر يناير القادم إن شاء الله بعدة زيارات خارجية، أبدأها بمصر العزيزة لتوقيع عدة اتفاقيات للترفيه، تشمل مسرحيات وحفلات".

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