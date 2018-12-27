وزير الإعلام السوداني: قتلى الاحتجاجات 19 مواطناً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن وزير الإعلام السوداني أن عدد القتلى في الاحتجاجات وصل إلى 19 شخصاً، وعدد الجرحى من المواطنين 219 مواطناً، و187 من القوات النظامية.

وذكر وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً لمعرفة من أطلق الرصاص على المتظاهرين.

هذا وتشهد السودان احتجاجات في العديد من مدنه منتصف هذا الشهر احتجاجاً على غلاء المعيشة والأوضاع الإقتصادية .

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