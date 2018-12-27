لجنة الانتشار تحقق تقدما في طريق تنفيذ "اتفاقية ستوكهولم"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية تقدماً طفيفاً في طريق تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، بنزع عشرات الألغام من خطوط التماس شرقي المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر.

ووصفت الأمم المتحدة اجتماعات اليوم الأول بالإيجابية، وقالت في بيان صحفي إن اجتماعات يوم الأربعاء شهدت نقاشات بشأن اختصاصات لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والأولويات الرئيسية لدعم وقف إطلاق النار، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية وإعادة توزيعها.

ويترأس لجنة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، وعضوية 3 من القيادات العسكرية بالحكومة الشرعية، ومثلهم من مليشيا الحوثي.

وعقدت اللجنة، يوم الأربعاء، اجتماعين منفصلين، حيث قامت مليشيا الحوثي بنزع عشرات الألغام من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة، من أجل السماح للوفد الحكومي في اللجنة بدخول المدينة والمشاركة في الاجتماعات.

وتمكن أعضاء الوفد الحكومي من عبور نقاط التماس والمشاركة في الاجتماع المشترك الأول، الذي عقد بعد أيام من وصول الوفد الدولي التابع للأمم المتحدة.

وذكرت الأمم المتحدة أن الطرفين أقرا بأن الاجتماعات "لحظة تاريخية، وأكدا التزامهما بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم".

ونصت اتفاقية ستوكهولم على خروج مليشيا الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يتم الانسحاب من المدينة إلى أطرافها خلال 21 يوما.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة، اليوم الخميس، ثاني اجتماعاتها في مدينة الحديدة، برئاسة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار باتريك كاميرت.

وتوقعت مصادر حكومية يمنية أن تشهد اجتماعات يوم الخميس تقدما جديدا بشأن تنفيذ اتفاقية الحديدة، التي تعد أبرز ثمار مشاورات السويد، فيما يخص مخاوف كل طرف من سيطرة الطرف الآخر على مواقعه، وتأكيد الحوثيين على الانسحاب من الميناء في الموعد الزمني المحدد.

ويأتي التقدم الطفيف في ظل استمرار مليشيا الحوثي بارتكاب خروقات وقف إطلاق النار، الذي دخل أسبوعه الثاني أمس الأول الثلاثاء، وكذلك سعي الحوثيين لتفسير بنود اتفاق الحديدة بشكل مغاير لما تم الالتزام به.

وينص اتفاق الحديدة على انسحاب الحوثيين من الموانئ والمدينة وتسليمها لقوات الأمن اليمنية التي كانت مرابطة في المدينة الساحلية قبيل الانقلاب واجتياح المليشيا لها.





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