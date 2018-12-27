قرقاش: فتح سفارتنا في دمشق جاء بعد قراءة متأنية للتطورات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن قرار الإمارات بعودة عملها السياسي في دمشق، يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات في سوريا.

وأكّد قرقاش، أن الإمارات تسعى عبر حضورها في دمشق، إلى أن تكون الخيارات العربية حاضرة، وأن تسهم في إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام، والاستقرار للشعب السوري.



وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن قرار إعادة العمل في السفارة الإمارتية في دمشق، وليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري.

وأضاف: "الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي".

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قرارا لحقوق الطفل