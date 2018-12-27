بعد تسريبات عن اعتراف موقوف بحرق الزرقي.. محكمة تونسية ترد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين في تونس، أشرف اليوسفي، أن الأنباء التي يتم تداولها حول اعتراف المشتبه به في حادثة حرق المصور الصحفي، عبد الرزاق الزرقي، من شأنها أن تمس من سرّية التحقيق.



وأكد اليوسفي أن المصدر الوحيد المخول له تقديم معلومات بشأن هذه القضية هي المحكمة الابتدائية بالقصرين، مشيرا إلى أنه لا يمكن التصريح بأي معلومة طالما مازال البحث التحقيقي مفتوحا حفاظا على سريته وعلى سير القضية.



وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذن يوم الثلاثاء، بالاحتفاظ بشخص على ذمة البحث في حادثة حرق المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي ظهر الاثنين بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين.

وفي وقت سابق، أوقفت الشرطة التونسية متهما بقتل الصحافي التونسي عبدالرازق الزرقي الذي انتشر له فيديو يوضح فيه أنه ينوي إضرام النار بنفسه احتجاجا على الوضع الاقتصادي في تونس.

ونشرت إذاعة تونسية أن الشاب اعترف بأنه من قام باشعال الولاّعة بالقرب من الزرقي عن غير قصد، لتلتهم النيران الفقيد.

وقال البحري الزرقي شقيق الصحافي التونسي عبد الرزاق الزرقي إن أخاه لم ينتحر، مؤكدا وقوع جريمة قتل وأن الأبحاث جارية مع مجموعة من الموقوفين، وذلك في مقابلة على قناة الوطنية الأولى.

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