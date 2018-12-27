إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
صدر أمر ملكي في السعودية، الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وفيما يلي التشكيل الجديد لمجلس الوزراء :-
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:
1- الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
2- الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3- الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
4- الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
وزيراً للداخلية.
5- الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6- الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.
13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.
16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.
18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.
24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.
25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.
26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.
29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.
32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.
كما تم إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الداخلية عضواً
3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان
5- وزير الخارجية عضواً
6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى
7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير
8- وزير الإعلام عضواً
9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
10- رئيس أمن الدولة عضواً
11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس
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