نقابة الصحافيين في تونس تعلن عن اضراب عام

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين الثلاثاء، الدخول في إضراب عام ابتداء من يوم 14 يناير (كانون الثاني) المقبل على خلفية وفاة مصور صحفي حرقاً في احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية.

ويحمل تاريخ الإضراب المقرر رمزية كونه يتوافق مع ذكرى الثورة التونسية.

وقال العضو في النقابة المهدي الجلاصي إن الإضراب سيشمل وسائل الإعلام العمومية ووسائل الإعلام في القطاع الخاص، وسيحمل شعار "إضراب الكرامة".

وقالت النقابة إن رزقي أضرم النار في جسده نتيجةَ ظروف اجتماعية قاسية وانسداد الأفق وانعدام الأمل.

وألقت المنظمة باللائمة على الدولة وحملتها المسؤولية في تفشي الفساد بالمؤسسات الإعلامية، وغض الطرف عن انتهاكات مهنية بحق الصحفيين و"مخالفة القوانين الشغلية على حساب قوتهم ومعيشتهم".

إقرأ أيضاً:

تجدد المواجهات بين محتجين والأمن التونسي