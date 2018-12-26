سوريا الديمقراطية تطرد داعش من بلدة البوخاطر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

سيطرت قوات قوات سوريا الديمقراطية، على بلدة البوخاطر في ريف دير الزور، بعد معارك مع تنظيم داعش.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر محلية مطلعة، بأن قوات سوريا الديمقراطية، سيطرت على بلدة البوخاطر بعد معارك عنيفة داخل أحياء البلدة، تزامن مع قصف جوي عنيف نفذه سلاح الجو التابع للتحالف الدولي.

ولم يبق تحت سيطرة داعش، سوى 4 بلدات فقط، وهي "السوسة" و"الشعفة" و"الباغوز" و"البو حسن"، في ريف دير الزور.

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