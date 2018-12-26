ترامب يزور العراق بصورة مفاجئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زار العراق لتفقد قوات بلاده هناك، في زيارة تعتبر الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا، الأربعاء، وهبطت الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي، في قاعدة عين الأسد الجوية، في حين تحدث ترامب إلى الجنود الأمريكيين، كما التقى القادة العسكريين، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

والتقط الجنود صوراً مع الرئيس الأمريكي، وأمضى ترامب وزوجته ميلانيا ثلاث ساعات في القاعدة، وتحدثوا مع الجنود بمناسبة حلول عيد الميلاد.

وأكّد ترامب في تصريحات صحافية خلال زيارته، على أنه قد يتخذ من العراق، قاعدة لشن هجمات داخل سوريا، نافياً وجود أي خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق.

واعتبر ترامب أنه ليس في عجلة من أمره في خصوص اختيار وزير دفاع جديد، بعد استقالة وزير دفاعه جيمس ماتييس، لافتاً إلى أنّ القائم بأعمال الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة.

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