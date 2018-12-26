بعد الانسحاب من سوريا.. قوات أمريكية تنتشر في غرب العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار )

أفاد ضباط في الجيش العراقي برصد قواتهم انتشارا عسكريا أمريكيا في مناطق الصحراء الغربية قرب قضاء القائم بعد أيام قليلة من قرار واشنطن الانسحاب من سوريا.

و أوضح هؤلاء الضباط لمراسل أخبار الآن أن قيادة العمليات العراقية المشتركة تأكدت من أن الانسحاب الأمريكي سيكون باتجاه العراق لاسيما وأن بغداد وواشطن اتفقتا على الاستمرار بمحاربة داعش وفلوله في العراق.

و أضاف الضباط العراقيون إن "مجموعة مؤشرات رصدها الجانب العراقي في الأيام الماضية، أوصلت الحكومة إلى قناعة بأن إنسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيكون باتجاه الأراضي العراقية".

وأوضح الضباط "أنه تم رصد أمرين عقب إعلان الانسحاب الأمريكي من سوريا: الأول انتشار القوات الأمريكية في صحراء قضاء القائم الحدودي مع سوريا، حيث انتشرت في المنطقة الصحراوية القريبة من الحد الفاصل بين البلدين، منطلقة من قاعدة عين الأسد الواقعة في ناحية البغدادي غربي محافظة الأنبار, كما رُصدت استعدادات في قاعدة عسكرية بمنطقة حرير التابعة لمحافظة أربيل، وهي من أحدث القواعد التي أقامتها الولايات المتحدة على الأراضي العراقية"، موضحين أن "هذه الاستعدادات بدت كأنها لاستقبال قطعات عسكرية، حيث تم تجهيز مساحات على الأرض لاستقبال آليات ثقيلة".

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