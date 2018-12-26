النظام السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى منبج

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

افاد متحدث باسم مجلس منبج العسكري، بأن قوات النظام السوري مدعومة بقوات روسية، أرسلت مزيدا من القوات صوب مدينة منبج الخاضعة لسيطرة المجلس، وذلك بعد التنسيق معه.

وذكر المتحدث باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، أن انتشار قوات النظام السوري جاء بالتنسيق مع المجلس، وأنه يأتي هذا في إطار حشد أوسع نطاقا للقوات في المنطقة، وفق ما نقلت رويترز.

وفي وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا قرب منطقة تسيطر عليها القوات الكردية .

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "حوالي 35 دبابة وغيرها من الأسلحة الثقيلة على متن ناقلات مدرّعات عبرت عصر السبت معبر جرابلس الحدودي".

وأضاف أنّ التعزيزات العسكرية "توجّهت إلى منطقة تقع قرب نهر الساجور بين جرابلس ومنبج ولا تبعد كثيراً عن الخطوط الأمامية حيث يتمركز مقاتلو مجلس منبج العسكري

ويأتي إرسال هذه القوات التركية بعيد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسحب قواته المتمركزة في شمال شرق سوريا

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