الأمن السوداني يمنع المتظاهرين من الوصول للقصر الرئاسي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قامت قوات الأمن السودانية بتفريق جموع المتظاهرين في الخرطوم، بعد تجمّع لمسيرة كانت تعتزم الوصول إلى القصر الرئاسي لتقديم مذكرة للرئيس السوداني عمر البشير، حيث قامت القوات بإغلاق الطرق الرئيسية، في وقت وصف فيه البشير المتظاهرين بمثيري الشغب والمندسين.

فيما يتهم المعارضون الحكومة بتفضيل الخيار الأمني في التعامل مع التظاهرات، إلا أنه يتم الإشارة على لسان الرئيس البشير بوجود مؤامرة خارجية لاستغلال من وصفهم بـ"المندسين ومروجي الشائعات". وبالرغم من انتهاء تفاصيل يوم عاصف شهده وسط العاصمة الخرطوم على بعد أمتار من القصر الجمهوري، لكنه فتح أبواب المشهد المحتقن على مصراعيها بين إصرار المحتجين على مواصلة حراكهم وعزم السلطات على إيقافها، معتبرة أنها تسعى للتخريب وخلق الفوضى.

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