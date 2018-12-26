اعتقال 18 شخصاً بتونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت السلطات التونسية، 18 شخصاً خلال الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة الصحافي الذي أشعل النار في نفسه، احتجاجاً على المشاكل الاقتصادية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، إن 13 شخصاً اعتقلوا في مدينة القصرين الإقليمية وخمسة آخرين في تيبوربا قرب تونس العاصمة.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدة مناطق خلال اليومين الماضيين، بعد أن نشر الصحافي عبدالرزاق زرقي تسجيلاً مصوراً على الإنترنت قبل إضرامه النار في نفسه في القصرين واصفاً حالة اليأس داعياً إلى الثورة.

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