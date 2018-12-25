3 قتلى و12 جريحاً بانفجار بتلعفر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ثلاثةُ أشخاص وأصيب اثنا عشر آخرين ، جراء انفجارِ مركبةٍ ملغومة داخل سوقٍ شعبية وسطَ مدينة تلعفر شمال غرب العراق . وأفادت مصادر امنية بان الانفجارَ وقع في منطقةِ رأس الجادة وسط المدينة التي تقع الى الغرب من مدينة الموصل، وتقطُنها اغلبية تركمانية ..

وزارة الداخلية العراقية قالت في بيان إن الانفجار ادى الى مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح. وهذا اعنف هجوم تشهده مدينة تلعفر الواقعة في محافظة نينوى بشمال العراق منذ أن أعلنت الحكومة الاتحادية النصر على تنظيم داعش. ورغم اعلان هزيمة التنظيم العام الماضي لا يزال المسلحون المتطرفون يشنون هجمات وعمليات خطف واغتيالات داخل المدن وخارجها.

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