انتخابات رئاسية في جزر القمر بشهر مارس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سيختار الناخبون في جزر القمر في 24 آذار/مارس المقبل، رئيساً وحكّاماً للجزر الثلاث، وفق مرسوم رئاسي.

وتجري الدورة الثانية لهذه الانتخابات في 21 نيسان/أبريل، وفق المرسوم الذي يدعو الناخبين الى اختيار حكّام الجزر الثلاث الكبرى في الأرخبيل، وهي القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان.

وتشهد الاجواء السياسية تدهورا في جزر القمر منذ الاستفتاء الرئاسي في 30 تموز/يوليو الماضي لتعزيز سلطات الرئيس غزالي عثماني، إذ سمح بتولي الرئاسة لدورتين متتاليتين بدل واحدة. ويمس القرار بمبدأ تداول السلطة كل خمس سنوات بين الجزر الثلاث الرئيسية في الأرخبيل.

ووفقا لهذا المبدأ، فإن الرئاسة المقبلة يجب أن تكون من نصيب جزيرة أنجوان حيث غالبية المعارضة.

ووقعت تظاهرات عنيفة مناهضة لتلك التعديلات، ففي تشرين الأول/أكتوبر، قامت مجموعة من المتمردين بمواجهة القوات الرسمية في موتسامودو عاصمة أنجوان.

وشهدت الجزر الثلاث منذ استقلالها عن فرنسا عام 1975 حوالى 20 انقلاباً أو محاولة انقلاب.





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