التحالف يشن ضربات ضد داعش بسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اليوم الثلاثاء، إنه شن ضربات جوية الأسبوع الماضي، أدت إلى تدمير منشآت يستخدمها تنظيم داعش، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر على التنظيم المتشدد.

وقال التحالف، إن هجماته التي شملت ضربات جوية و إطلاق نار منسق، دمرت منشآت لوجيستية ونقاط تجمع يستخدمها تنظيم داعش وألحقت أضرارا بقدرة التنظيم على تمويل أنشطته.

وأضاف التحالف: أزاحت تلك الهجمات عدة مئات من مقاتلي التنظيم من أرض المعركة.

وقال الميجر جنرال البريطاني كريستوفر جيكا نائب قائد التحالف: ”تنظيم داعش يمثل تهديدا حقيقيا للغاية للاستقرار طويل الأمد في هذه المنطقة ومهمتنا ما زالت كما هي، الهزيمة الكاملة للتنظيم.

ويمثل هذا التصريح تناقضا مع إعلان ترامب الأسبوع الماضي أن القوات الأمريكية نجحت في مهمتها وهزمت تنظيم داعش ولم يعد وجودها مطلوبا في البلاد، وفقا لرويترز.

وأثارت أنباء الانسحاب انتقادات فورية من بعض الجمهوريين الذين قالوا إن سحب القوات سيطلق يد روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد.

وردا على ترامب قالت وزارة الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي، إن تنظيم داعش ما زال يمثل تهديدا رغم أنه لم يعد يسيطر على أراض.

وسحب القوات أيضا قد يترك تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم أكرادا وعربا مكشوفا.

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