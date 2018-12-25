البشير: هناك مرتزقة يعملون على تخريب البلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، أن المندسين استغلوا الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد من أجل التخريب.

وقال البشير، خلال كلمة له أمام الجماهير المحتشدة في مدينة ودمــدني في ولاية الجزيرة، إن هناك مرتزقة يعملون على التخريب خدمة لأعداء السودان، مجدداً مضي حكومته في تنفيذ مشروعات التنمية والإعمار.

وجاءت كلمة الرئيس السوداني، تعليقاً على الاحتجاجات التي طالت العديد من المدن السودانية خلال الأيام الماضية، وشابتها أعمال عنف.

وأوضح البشير أمام الجماهير، أنه يعلم بمعاناة بلاده من مشاكل اقتصادية عدة، بسبب الحصار، لافتاً إلى أنّ الاستجابة لمطالب المتظاهرين هي واجب الحكومة السودانية.

ورافق البشير عدد من الوزراء في زيارته لولاية الجزيرة، التي افتتح خلالها عدداَ من المشاريع التنموية والخدمية، مستهلاً جولته بمشاهدة عرض لعدد من المشروعات التنموية في الولاية التي بلغت 292 مشروعاً تنموياً وخدمياً، في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه، والبنى التحتية والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والقطاع الاقتصادي، بتكلفة وصلت إلى 2.9 مليار جنيه سوداني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وكان البشير قد وجه خطاباً إلى الشعب السوداني، الاثنين، حذر فيه من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، في أول تعليق علني على الاحتجاجات في يومها السادس.

اقرا ايضا

إضراب في السودان