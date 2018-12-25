الإمارات ترد على تقارير كاذبة حول الشيخة لطيفة آل مكتوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وام )

الإمارات ترد على تقارير كاذبة حول الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة بيانا يوم الإثنين ، يشرح بالتفصيل بيانا أصدرته بعثة الإمارات في جنيف بدحض الادعاءات المتعلقة بسمو الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم.

ويدحض البيان الاتهامات الكاذبة ويقدم أدلة على أن سمو الشيخة لطيفة في منزلها وتعيش مع عائلتها في دبي ، حيث التقت ماري روبنسون ، مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان والرئيس السابق لأيرلندا ، بالشيخة لطيفة في دبي.

الصور التي تم التقاطها خلال فترة ما بعد الظهيرة التي قضياها معًا تمت مشاركتها مع موافقتهم. وخلال زيارتها إلى دبي ، تأكد لماري روبنسون بأن الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية والدعم اللازمين لها.

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