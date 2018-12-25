استخراج رفات مسيحيين أعدمهم داعش في سرت

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارةُ الداخلية الليبية إكتشاف مقبرةً جماعية تضمُ رفات اربعةٍ وثلاثين مسيحيا أثيوبياً، أعدمهم تنظيم داعش في عام 2015 ، وأفاد مسؤولُ ليبي بأن رفات المسيحيين اسُتخرجت قرب سرت بعد تحريرها من احتلالِ التنظيم من قبلِ قوات الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة.

ويُذكر أن تسجيل فيديو على الانترنت في أبريل (نيسان) نيسان/أبريل 2015 أظهر إعدام 28 شخصاً على الأقل، قال التسجيل أنهم مسيحيون أثيوبيون. وقال طه حديد الناطق باسم قوة حماية سرت "إن جثامين 34 أثيوبياً استخرجت من مزرعة قرب المدينة".

وأضاف "بحسب مكتب النائب العام فإن هذه الرفات للأثيوبيين الذين أعداموا". ووفق إدارة التحري والتحقيقات الجنائية في مصراتة، جاء اكتشاف المقبرة الجماعية بعد اعتراف لأعضاء في التنظيم ، اعتقلوا في معركة استعادة سرت. وقالت الإدارة على صفحتها في فيسبوك إن إعادة الرفات إلى أثيوبيا سيكون "بعد إنهاء الاجراءات القانونية المعمول بها محلياً ودولياً".

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