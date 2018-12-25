إقامة قداس عيد الميلاد في بيت لحم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أقيم قداس عيد الميلاد في كنيسة مهد المسيح بمدينة بيت لحم، بمشاركة شعبية ورسمية، وحشود من الحجاج والزائرين بلغت نحو 3 ملايين شخص. وبرزت مظاهر البهجة، حيث اصطف المصلون في ساحة المهد قرب شجرة عيد الميلاد, ثم وقفوا عند المدخل الحجري للكنيسة، التي أُقيمت قبل عدة قرون.

وترأس قداس منتصف الليل رئيس أساقفة البطريركية اللاتينية في القدس، بييرباتيستا بيتسابالا، الذي شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ومسؤولون وممثلو دبلوماسيات من دول عدة. وقالت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة، إن "العالم كله ينظر إلى بيت لحم. لم نستقبل من قبل هذا العدد الكبير من السائحين القادمين إلى فلسطين".

وأعرب جوزيف أهلان، الذي جاء من ماليزيا عن سعادته قائلا: "المكان رائع. أشعر بأن الاحتفال الحقيقي بعيد الميلاد يجري هنا". من ناحيتها، قالت ماريا مويفا، وهي زائرة من بلغاريا، إن بوسعها أن تشعر "بكل الشغف لدى الموجدين في الموقع لأجل الاحتفال بمولد المسيح". وفي ساحة كنيسة المهد يستمتع الزوار بجوقات تردد تراتيل وعازفي مزامير وفرقة استعراضية من الكشافة الفلسطينيين.

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