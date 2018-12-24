صراع الديكة بين العراقيين والأجانب في خم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمال لعريبي)

تفاقم الاقتتال بين جبهتي "داعش" العراقية والأوزبكية في وقت يتعرض فيه الأجانب لإقصاء من قبل القادة العراقيين,لاسيما بعد أن منحت قيادة "داعش" العراقيينَ صلاحيات أوسع, الصراعات الطبقية بين افراد داعش تعكس حالة متناقضة من المصالح وحجم التعصب والعنف بين مكوناته وأجنحته الداخلية، وبدا الانقسام العنيف ظاهرا في الإعلان عن انفصال كتل متعددة عن التنظيم بسبب الطبقية و خاصة منهم الأجانب



هناك العديد من التقارير حول تزايد انعدام الثقة والتجزؤ بين عناصر داعش العراقيين و الاجانب , حيث استسلم العديد من المقاتلين الأجانب أو تم القبض عليهم . و نتيجة لهذه الاعتقالات والخسائر الكبيرة في ساحة المعركة ، قام أعضاء داعش الأجانب بالانشقاق أو محاولة الهروب إلى الخارج بحثا عن مكان امن الذي نتج عنه عديد الانشاقاقات و البداية مع المنشق سعد الحنيطي .

حيث تلقى تنظيم "داعش" الإرهابي، ضربة جديدة بعد إعلان أحد قادته "سعد الحنيطي" أردني الجنسية انشقاقه عن التنظيم، في رسالة مسربة نشرتها مواقع تابعة لداعش وأعلن الحنيطي أن خروجه جاء بعد فشل بناء"الخلافة" المزعومة في العراق وسوريا، والتي تعود إلي أسباب عدة، أبرزها تولي العراقيين مناصب الصفوف الأولى، دون سند علمي.

الكويتي أبو عبد البر الصالحي.

وقد أسس أعضاء “اللجنة المفوضة”، لجنة داخلية باسم “لجنة الرقابة المنهجية”، مهمتها التفتيش عن “عقيدة” عناصر داعش والتأكد من انتهاجهم الفكر التكفيري. وشنّت تلك اللجنة حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات التنظيم الأخرى؛ بحجة “الانحراف المنهجي”، أسفرت عن اعتقال أحد كبار القيادات داخل التنظيم، يدعى “أبو عبد البر الصالحي”، وهو كويتي انضم إلى داعش، في العام 2014، وقُتل غارة جوية على السجن الذي كان محتجزًا فيه.

المنظّر الشرعي البحريني تركي البنعلي .

تركى البنعلي، وهو مفتي التنظيم السابق، بعث رسالة إلى “اللجنة المفوضة” يطالبهم فيها بالتوقف عن “التوسع في التكفير” وإصلاح الأخطاء التي ارتكبوها,و منذ ظهور تيار "الحازميين" الذين يكفرون الجاهل في أمور العقيدة، زادت الحملة الإعلامية ضد البنعلي من قبل مناصرين وعناصر بالتنظيم، وصلت إلى حد اتهامه بـ"الشرك



ووفقاً لبعض منتديات داعش ، فإن داعش قامت أبو جعفرالحطاب تونسي الجنسية وعدد من الشرعيين التوانسة في نفس التوقيت الذي تم اعدام أحد شرعيي التنظيم ، ويدعى "أبو عمر الكويتي"، في ظروف غامضة، إلا أن البعض ربط إعدامه بتكفيره للبغدادي



وكان الجهاز الأمني في داعش اعتقل في خلية من المقاتلين "الشيشانيين" لقيامهم بالتخطيط للانقلاب على قيادة التنظيم واعتبارهم كفاراً

من جهته أكد خبير الجماعات المتشددة دكتور هشام الهاشمي أن المهاجرين الأجانب في داعش أصبحوا يشكلون عبئاً على القادة العراقيين الذين يدفعون بهم للقيام بعمليات انتحارية للتخلص منهم, وهذا ما تسبب باقتتال داخلي بين ماتسمى بكتيبة كواسر الانبار والكتيبة الأوزبكية.

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