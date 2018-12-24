حكم جديد على مرشد الإخوان في مصر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قضت محكمة مصرية حكما نهائيا جديدا بالسجن عشر سنوات على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في قضية تتصل بأحداث عنف جرت في محافظة بني سويف جنوب مصر، بحسب ما قال محاميه لفرانس برس.

وبهذا الحكم، يصل مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق بديع الى 85 عاما، وفقا لعبد المنعم عبد المقصود. ولا يزال بديع يحاكم في عدد من القضايا الأخرى.

وقال عبد المقصود إن "محكمة النقض خفّفت الحكم من السجن المؤبد (25 عاما)"، مضيفا أن "38 آخرين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن لمدة 3 أعوام بدلا من 15 عاما"، في القضية نفسها.

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