تواصل مظاهرات السودان لليوم السادس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتواصل التظاهرات في السودان لليوم السادس، حيث سجلت احتجاجات شمال كردفان وجنوبها سقوط جرحى بحسب وسائل إعلام. وفي العاصمة السودانية الخرطوم دعت اللجنة الأمنية المواطنين للالتزام بسياسة ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وتعهد الجيش السوداني، في بيان له الأحد، بدعم الرئيس عمر البشير، مؤكداً التفافه حول قيادته وحول القائد الأعلى للجيش رئيس الجمهورية. وشدد الجيش في بيان له على حرصه على مكتسبات الشعب وأمن وسلامة المواطن في دمه وعرضه وماله، مؤكداً أنه يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة تشمل القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ويستمر تعليق الدراسة بسبب المظاهرات في الخرطوم، وفي دارفور وشرقها وفي الولاية الشمالية نهر النيل والقضارف وغرب كردفان.

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