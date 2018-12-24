تعديل وزاري في الكويت يشمل وزير النفط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعديلا وزاريا شمل وزير النفط، بعد قبوله استقالة أربعة وزراء، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

واوردت وكالة الأنباء الرسمية أنه، صدر مرسوم بتعديل وزاري، مشيرة الى أنه تم تعيين خالد الفاضل وزيرا للنفط وللكهرباء والمياه.

وكان مرسوم سابق أعلن قبول استقالة الوزير السابق بخيت الرشيدي من منصبه.

واستقال أيضا وزير الأشغال العامة والدولة للشؤون البلدية حسام الرومي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

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