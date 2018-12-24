الملك سلمان يستقبل شيخ الأزهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، شيخ الأزهر أحمد الطيب، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وكان شيخ الأزهر قد وصل مساء الأحد إلى العاصمة السعودية، حيث أدى مناسك العمرة وزار الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.



ورحب الملك سلمان بشيخ الأزهر، مثنيا على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الاسلامية.

وعبر الطيب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي، منوها بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.



مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

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