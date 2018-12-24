المتهمون بقتل السائحتين "ذئاب منفردة"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مسؤول مغربي إن السلطاتِ المغربية تعتقدُ أن المشتبهَ بهم الأربعة في مقتلِ سائحتين نرويجية ودنماركية في جبالِ أطلس كانوا يعملون بمفردهم على الرغمِ من مبايعتهم تنظيم داعش. وقال أيضا أبو بكر سابك الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني المغربي إن إلقاءَ القبض على تسعةِ أشخاص آخرين في القضية أَحبط مؤامرة إرهابية.

وعُثر يوم الاثنين على جثتي الدنماركية لويسا فستراغر غيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وقال سابك للقناة الثانية في التلفزيون المغربي إن المشتبه بهم الأربعة تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما وإنهم توجهوا إلى إمليل وهم عازمون على ارتكاب جريمة دون اختيار هدفهم مسبقا. وقد بايعوا تنظيم داعش في تسجيل مصور يوم الجمعة قبل العثور على الجثتين لكن دون الاتفاق على هذا مسبقا مع أي كيان أجنبي.

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