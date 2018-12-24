الجامعة العربية تؤكد تجميد عضوية سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن موقف الجامعة لم يتغير إزاء عضوية سوريا، مؤكداً أنها مازالت مجمدة حتى الآن.



وقال إنه لا يوجد توافق من جانب الدول العربية على عودة مقعد سوريا للجامعة، موضحاً أن قرار تعليق عضويتها في الجامعة تم اتخاذه في اجتماع لوزراء الخارجية العرب، ولكي يتم تعديل هذا الموقف، فإن الأمر يتطلب اجتماعاً آخر لوزراء الخارجية واتخاذ قرار بعودة عضوية سوريا مجددا.



وتأتي هذه التصريحات في مؤتمر صحافي عقده الإثنين بمقر الجامعة العربية لاستعراض أهم نشاطات ومجالات عمل الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018.

وكشف السفير أنه حدثت مناقشات مؤخرا حول هذا الأمر، لكن لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول بشأن عودة عضوية سوريا، مؤكداً أن الجامعة لم تنسق مع السودان لزيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى سوريا.

وأضاف أن الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية للإعداد لثلاث قمم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي القمة الاقتصادية والتنموية الرابعة التي يستضيفها لبنان 19 و20 يناير/كانون الثاني المقبل، والقمة العربية الأوروبية التي تعقد في مصر 24 و25 فبراير/شباط المقبل، بالإضافة إلى القمة العربية في دورتها الثلاثين والتي تعقد في تونس 31 مارس/آذار المقبل.



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