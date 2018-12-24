البحرين تستدعي القائم بأعمال السفير العراقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استدعت وزارة خارجية البحرين القائم بأعمال السفير العراقي، معربة عن استنكارها لتصريحات نائب رئيس العراق السابق نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون.



و هذه الخطوة تأتي، بعد مشاركة المالكي بتأسيس مكتب في بغداد لجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية تسمى إئتلاف شباب الـ14 من فبراير.



وأكد السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون للقائم بالأعمال العراقي بالإنابة نهاد رجب عسكر، استنكار مملكة البحرين واستهجانها الشديدين لتصريحات المالكي، التي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال إن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل خرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي الداعية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتتناقض تماما وتشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات الأخوية بين البحرين والعراق، وتعرقل المساعي الحثيثة التي يقوم بها البلدان لتعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة.

وشدد السفير سيار على أن البحرين، التي تلتزم نهجا ثابتا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم والعون للأشقاء، ترفض تماما ولا يمكن أن تقبل أبدا بأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية من قبل أي شخص أو جهة أيا كانت.

وطالب الحكومة العراقية بالتصدي لهذه التصريحات وإقامة واحتضان مثل هذه الفعاليات لتنظيمات مصنفة إرهابية على أراضيها، كما حثها على سرعة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف مثل هذه التدخلات حفاظا على العلاقات بين البلدين.





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