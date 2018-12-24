الاحتجاجات تنتقل إلى غرب السودان وهدوء في الخرطوم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انتقلت الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز في السودان إلى مدينة أم روابة في ولاية شمال كردفان غرب البلاد.

وقال أحد سكان أم روابة: «تجمّع حوالي 600 شخص في سوق المدينة وساروا حتى وصلوا أمام مبنى ديوان الزكاة وهم يحاولون الدخول إلى المبنى والشرطة تحاول منعهم».

وأكد شاهد عيان آخر أن المتظاهرين أحرقوا إطارات وأغصان أشجار في الشوارع الرئيسة للمدينة. كما انتقلت التظاهرات إلى ولاية جنوب دارفور، حيث اندلعت في مدن كاس وبرام والسنطة، وسط توقعات بتمددها في بقية أنحاء إقليم دارفور المضطرب أصلاً.

في المقابل، بدت شوارع الخرطوم هادئة والحركة فيها أقل من المعتاد رغم أن يوم أمس هو بداية الأسبوع، في ظل الإغلاق التام للجامعات والمعاهد العليا والمدارس على إثر قرار أصدرته السلطات الجمعة الماضي. وانتشرت قرب الجامعات ناقلات بداخلها عناصر من شرطة مكافحة الشغب يحملون هراوات وعبوات غاز مسيل للدموع.

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