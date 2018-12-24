اعتقال 17 متهماً في جريمة مقتل السائحتين بالمغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اعتقلت السلطات المغربية، 17 متهما للاشتباه في تورطهم في جريمة مقتل سائحتين أوروبيتين.

وأعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أن الأمر يتعلق بـ"ذئاب منفردة"، أي "أفراد متشبعين بالفكر المتطرف".

وأكد الوزير المغربي، أن الضحيتين الأوروبيتين دخلتا إلى المغرب في يوم 8 ديسمبر الجاري.

وقامت السائحتان الأوروبيتان، بنصب خيمة، في طريق جبلي، في بلدة إمليل الجبلية لقضاء الليلة، بحسب وزير الداخلية المغربي.

وتواصل السلطات المغربية تحقيقاتها في الجريمة الإرهابية لقتل سائحتين أوروبيتين في بلدة إمليل في إقليم الحوز في ضواحي مدينة مراكش المغربية.

اقرا ايضا

فيديو مرعب لذبح إحدى السائحتين في المغرب