وزير يمني: الحوثيون يغطون هزائمهم بهجمات انتحارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف وزيرُ الإعلام اليمني، معمر الأرياني، لجوءَ ميليشيا الحوثي، إلى الهجماتِ الانتحارية في مختلفِ الجبهات، وذلك للتغطية على هزائمِها، ومحاولةِ اصطناع بطولاتٍ وهمية.

وأوضح في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه على تويتر، بأن مأرب التاريخ والحضارة والبطولة والتضحية والفداء هي أولُ من وقفت في وجه انقلابِ الميليشيا الحوثية الإيرانية.

وكانت تقارير صحفية، كشفت بأن ميليشياتِ الحوثي، حاولت قبل يومين التسللَ إلى بعضِ المواقع في جبهةِ صرواح غرب مآرب، إلا أنها فشلت في تحقيقِ أي تقدم.

وأضاف الأرياني، بأن مأرب ستبقى عصية على الميليشيا الحوثية والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، وستكون بوابة النصر على المشروع الحوثي الكهنوتي المتخلف.



وأكد أن الجيش الوطني رصد تحركات الميليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع في ميسرة جبهة صرواح واستدرجوا تلك المجاميع إلى كمين محكم سقط خلاله معظم عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني وغارات التحالف العربي المركّزة.

كما أشار إلى أن الهزائم التي تعرضت لها ميليشيات الحوثي مؤخراً، في جبهات صعدة وصنعاء والساحل الغربي، والهزائم السياسية دفعتها لتنفيذ هجمات انتحارية في صرواح في محاولة لتسويق انتصارات وهمية.

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