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مقتل 14 إرهابياً في مواجهات مع الأمن المصري بالعريش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي 14 إرهابياً مصرعهم في مواجهات مع قوات الأمن المصرية بالعريش بشمال سيناء

وقالت مصادر أمنية إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال الجيش والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

وذكرت أنه بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك وتبادل لإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات، أسفر عن مقتل 8 من الإرهابيين، وفرار مجموعة أخرى من مكان المواجهة.

وأضافت أنه تمت مطاردة المجموعة الهاربة وقطع طريق الهروب عليها، حيث جرى تبادل آخر لإطلاق النيران أسفر عن مقتل عناصر المجموعة وعددهم 6، مشيرة إلى أنه عثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.

 

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