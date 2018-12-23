كبير مراقبي الأمم المتحدة لليمن يصل صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل باتريك كامايرت، رئيس البعثة الأممية إلى صنعاء، في إطار مهمة الرقابة على وقف إطلاق النار في منطقة الحديدة.

ووصل الجنرال الهولندي المتقاعد كامايرت إلى صنعاء قادما من عدن، عقب اجتماعات عقدها مع مسؤولين حكوميين هناك.

وكشف مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، عن اجتماع مرتقب للجنة إعادة الانتشار لتحديد مهامها وتقسيماتها، وسط أنباء عن أن اللقاء الأول للجنة سيعقد خلال 48 ساعة، وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

وذكرت الأمم المتحدة، أن فريق كامايرت لن يكون مسلحا ولن يرتدي زياً موحداً لكنه سيقدم الدعم للإدارة وعمليات التفتيش في ميناءي الصليف ورأس عيسى في الحديدة وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المنطقة.

وكلّف مجلس الأمن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة، لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية في المدينة، الذي توصل إليه طرفا النزاع

خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.

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