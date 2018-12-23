كامايرت يتجه من صنعاء إلى الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين لتعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة غربي اليمن، الأحد، إلى صنعاء، التي ما تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتوجه رئيس لجنة إعادة الانتشار إلى الحديدة برا بعد لقاءات في صنعاء مع ممثلي المتمردين الحوثيين في اللجنة المشتركة ، وكان مصدر في الأمم المتحدة صرح لـ"فرانس برس" في وقت سابق، أن الجنرال الهولندي باتريك كامرت "سيتوقف في صنعاء في طريقه إلى مدينة الحديدة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان مجلس الأمن كلف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة، لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في المدينة، الذي توصل إليه الطرفان خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.

ويحث مشروع القرار غوتيريش على تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وانسحاب الانقلابيين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق.

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