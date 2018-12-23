عشرات القتلى من الحوثيين في مران

أخبار الآن | مران - اليمن (صحف)

قُـتلَ عشراتُ من الحوثيين في مواجهاتٍ مع قواتِ الجيش اليمني في منطقةِ مران، في وقتٍ تتواصلُ المعارك الضارية بين قواتِ الجيش الوطني اليمني، ومليشياتِ الحوثي في مُديرية "حيدان" غربَ محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسبِ ما ذكرت مصادر ميدانية مضيفة أن قواتِ الجيش تمكنت خلال معارك ، من تحريرِ مواقع جديدة في مران.

وفي مديرية باقم، عثرت قوات الجيش، على مخازن أسلحة خلفتها مليشيات الحوثي في أوساط الأحياء السكنية ومزارع المواطنين بمركز المديرية، قبل فرارها منها مطلع الأسبوع الماضي يأتي ذلك فيما ساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش اليمني خلال تلك المعارك، واستهدفت بغاراتها الجوية تحصينات وتعزيزات المليشيات الانقلابية في الجبهة.

وتواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش عمليات نزع الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها المليشيات الانقلابية في المباني والطرقات العامة في مركز المديرية.

وفي سياق متصل، قُتل عدد من مسلحي الحوثي، إثر غارات نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، على تعزيزات لهم في جبل حام بمديرية المتون غربي محافظة الجوف، مما أسفر عن تدمير آليتين تابعتين للمليشيات، ومقتل من كان على متنهما.

كما استهدفت غارات أخرى، مواقع وتجمعات المليشيات في مأرب.

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