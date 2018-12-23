عراقيل جديدة تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة (رويترز)

واجهت جهود التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية في لبنان عقبات جديدة، ما تسبب بتأجيل تشكيلها، وفقا لرويترز.

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أعرب في وقت سابق عن أمله بالانتهاء من تشكيل الحكومة بأسرع وقت، لكن ظهورعقبات تمثلت بمشكلة التمثيل السني وتوزيع الحقيبة الوزارية سيؤدي لتأخيرها.

وواجه الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة سلسلة من العقبات، إذ سعى الحريري للتوصل إلى اتفاق لتأليف حكومة من 30 وزيرا ينتمون إلى المجموعات المتنافسة.

الحريري ذكر على تويتر في وقت سابق، أن الحكومة الجديدة ستلتزم بالإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر للمانحين هذا العام، من بينها إصلاحات بالموازنة.

تصطدم جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة منذ أسابيع باشتراط حزب الله، أبرز خصومه السياسيين، تمثيل ستة نواب سنّة معارضين للحريري، في الحكومة بوزير، الأمر الذي يرفضه الأخير.

واتهم الحريري، الشهر الماضي، حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة، في حين أكد الحزب أنّه لن يسير بأي صيغة لا تتضمّن تمثيل هؤلاء النواب.

المزيد: