شاب جزائري تبتلعه الأرض وترفض محاولات إنقاذه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في مشهد غير معتاد، سقط شاب جزائرى فى بئر على عمق 35 متراً بولاية المسيلة شرق الجزائر ، ولم تنجح محاولات إخراجه لليوم السادس على التوالي ، مما أدى لوفاته .

بئر أرتوزاي، لمسافة 35 متراً. وتتواصل عملية إنقاذ الشاب من داخل حفرة عميقة، حيث ظل عناصر الدفاع المدني وسكان المنطقة مصرّين على انتشاله وإنقاذه مهما كانت الظروف والصعاب.



وقال باديس، شقيق عياش، إنه كان برفقة شقيقه يوم الحادث بعد إخراجهما للغنم للرعي، وعادا سوية إلى البيت، مضيفاً أنه لدى سؤاله عن عياش لم يجده، قبل أن يعود أدراجه إلى مكان الرعي، حيث أكد له أحد الأطفال أن عياش قد سقط في البئر، وما زاد من يقينه هو فتح الغطاء الخاص بالبئر.

وقامت مصالح الحماية المدنية بجهود مضنية لتحديد موقع الشخص وبعدها الحفر تحت مستوى البئر لضمان عدم تعرض الشخص العالق لأي مكروه من طرف آلات الحفر، سيما أنه سمع صوت بكائه في اليوم الأول، وضرب عناصر الدفاع المدني أروع وأنبل وأصدق تضحية لإخراج فرد من جحر على ، حيث بدا التعب على وجوه عناصر الدفاع المدني الذين كانوا يتناوبون لأجل إخراج عياش حياً.

وأوضح بیان للدفاع المدني أن عملية إنقاذ الشاب عیاش الذي سقط في البئر الأرتوازي بقرية أم الشمل بلدية الحوامد، تواصلت لليوم السادس على التوالي، حیث واجه عناصر الدفاع المدني صعوبات وعراقیل

جراء تسربات المیاه وكذا قساوة الأرضیة التي استلزمت آلات حفر خاصة من أجل استمرار عملیة الحفر، التي لم يتبق سوى نحو متر ونصف متر، إلا أن وافته المنية عصر اليوم .

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي سوء حالة عياش وأنه فارق الحياة، إلا أن المؤكد هو أن عملية انتشال عياش لا تزال متواصلة، وأن عائلته صابرة ومحتسبة.



اقرا ايضا

فقدان 20 مهاجرا وانقاذ تسعة في الجزائر