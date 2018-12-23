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 "الملكة بلقيس" تسير رحلات منتظمة إلى الأردن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)


اعلنت خطوط الملكة بلقيس للطيران اليمنية المؤسسة حديثا تسيير رحلات  منتظمة من مدينة عدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقال كيلد بنجر الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي التي تشغل مطار الملكة علياء في الأردن إن شركة الطيران الخاصة ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا بين عمان وعدن.

وما زال المطار الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء مغلقا كما هو منذ سيطرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة.

مصدر الصورة: الغد الأردني

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