 "الملكة بلقيس" تسير رحلات منتظمة إلى الأردن

... بلقيس الجولاني - معارك دمشق تنضم إلينا عبر الهاتف من ريف دمشق بلقيس الجولاني الناطقة باسم تجمع أحرار الجولان.

... أمريكا توافق على تسيير رحلات طيران مباشرة منتظمة إلى كوبا ذكرت وزارة النقل الأمريكية الجمعة 10 يونيو/حزيران أن السلطات وافقت على تسيير رحلات طيران مباشرة منتظمة إلى كوبا عن طريق 6 شركات طيران انطلاقا من 5 مدن أمريكية.

... سيدتان عربيتان ضمن أجمل 10 نساء بالعالم.. مارأيك في جمالهما؟! نشر موقع "UNILAD" البريطاني تقريره السنوي لعام 2016، مظهراً أن الجمال أمر نسبي، وكل من شارك بالاختيار كانت لديه رؤيته وبصمته الخاصة

... إستئناف الدراسة في 70 مدرسة بالمناطق المحررة من الموصل اعلنت مديريةُ تربيةِ نينوى، استئنافَ الدوامِ الرسمي في سبعينِ مدرسةٍ في مناطقِ الموصل المحررة من قِبَلِ قواتِ الامنِ العراقية اعتبارا من امس الاحد .

... سوريا الديمقراطية: الانسحاب الأمريكي سينعش داعش مجدداً اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بسحب قواتها من سوريا، سيعطي داعش زخماً للانتعاش مجدداً، إضافة لشن هجمات معاكسة