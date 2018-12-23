المغرب تفكك شبكة لتهريب المهجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

أعلنت الشرطة المغربية اليوم (السبت) تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء فيها، و22 من الساعين إلى الهجرة غير النظامية.

وقالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة إنها تمكّنت مساء أمس (الجمعة) من "توقيف ثلاثة مواطنين مغاربة من منظمي هذا النشاط الإجرامي، ومواطن من جنسية إفريقية يلعب دور الوساطة". وأوضحت أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 24 و44 عاما.

وأشار بيان الشرطة إلى احتجاز "22 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على حجز قارب مطاطي ومجموعة من سترات النجاة وسيارة خفيفة".

وقد أحبطت السلطات المغربية آلاف محاولات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا بين مطلع يناير (كانون الثاني) ونهاية سبتمبر (أيلول) 2018. وتمكّنت من تفكيك 122 شبكة "إجرامية للاتجار بالبشر"، وفق آخر حصيلة رسمية.

وإضافة الى المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة بزوارق مطاطية.

ويأتي تفكيك الشبكة في المغرب بعد ستة أيام من تفكيك السلطات الإسبانية شبكة مهرّبين، أدخلت إلى إسبانيا نحو 600 مهاجر مغربي بحراً عام 2018، واعتقال أفرادها، كما أعلن الحرس المدني الإسباني الإثنين الماضي.

وباتت إسبانيا البوابة الأولى لعبور المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا مع أكثر من 55 ألف مهاجر دخلوا منذ بداية 2018، وفق المنظمة الدولية للهجرة التي أعلنت المنظمة أن 681 مهاجرا على الأقل قضوا منذ مطلع العام 2018 في غرب البحر المتوسّط خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.

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