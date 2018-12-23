العثور على مخزن حوثي للأسلحة في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت قوات الجيش اليمني على مخازن أسلحة أنشأتها مليشيا الحوثي, وسط الأحياء السكنية بمركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال العقيد أركان حرب اللواء 102 الوليد طامش , إن الخنادق تم العثور عليها على عمق يصل إلى أكثر من 30 مترا تحت الأرض.

وأوضح أن الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني شرعت في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي في المباني والشوارع والممرات والمزارع بمركز المديرية، فيما تعمل السلطات على إعادة إصلاح وتفعيل المؤسسات الخدمية تمهيدا لعودة السكان إلى منازلهم.

وفي وقت سابق، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إن الحوثيين خرقوا وقف إطلاق النار 62 مرة، بينما دعم التزام الجيش اليمني باتفاق السويد.

وأضاف التحالف في بيان له أن الخروقات الحوثية شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة.

وثمن التحالف العربي من التزام الجيش اليمني بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق السويد.

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