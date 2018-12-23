السيسي يعين رئيس جديدا لجهاز الاستخبارات الحربية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)
كشف تقرير صحافي نقلا عن مصدر مسؤول، قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين اللواء أركان حرب خالد مجاور، رئيسا لجهاز المخابرات الحربية خلفا للواء محمد الشحات.
ووفق موقع روسيا اليوم الإخباري، شغل اللواء مجاور، منصب قائد الجيش المصري الثاني الميداني والملحق العسكري لمصر في واشنطن سابقا.
وعين اللواء محمد فرج الشحات مديرا للمخابرات الحربية، في أبريل 2015، وتدرج في المناصب القيادية في القوات المسلحة المصرية، كما عمل ملحقا عسكريا في السعودية.
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