السيسي يعين رئيس جديدا لجهاز الاستخبارات الحربية

... وزير الدفاع المصري: صناديق الاقتراع أفضل من تدمير البلاد استبعد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أي احتمالية لتدخل القوات المسلحة في الساحة السياسية مجددَا

... الأم المثالية في الأقصر.. رجل منذ ٤٣ عاما! أمضت صيصة أبو دوح 43 عاما ترتدي ملابس الرجال في مصر وتمتهن مهنهم الشاقة بعد موت زوجها لكسب قوت ابنتها الوحيدة ثم أحفادها. ورغم اختيارها "أما مثالية" في بلدتها الأقصر في صعيد مصر، وتكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها، فهي تؤكد أنها عاشت وستموت في "جلباب الرجل".

... إستئناف الدراسة في 70 مدرسة بالمناطق المحررة من الموصل اعلنت مديريةُ تربيةِ نينوى، استئنافَ الدوامِ الرسمي في سبعينِ مدرسةٍ في مناطقِ الموصل المحررة من قِبَلِ قواتِ الامنِ العراقية اعتبارا من امس الاحد .

... سوريا الديمقراطية: الانسحاب الأمريكي سينعش داعش مجدداً اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بسحب قواتها من سوريا، سيعطي داعش زخماً للانتعاش مجدداً، إضافة لشن هجمات معاكسة