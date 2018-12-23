الحديدة على موعد مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

من المتوقع وصول الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت، رئيسِ لجنة إعادة الانتشار الأممية، إلى مدينة الحديدة اليمنية اليوم.

وكشف مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، عن اجتماع مرتقب للجنة إعادة الانتشار لتحديد مهامها وتقسيماتها، وسط أنباء عن أن اللقاء الأول للجنة سيعقد خلال ثمان وأربعين ساعة، وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

وذكرت الأمم المتحدة، أن فريق كامايرت لن يكون مسلحا ولن يرتدي زياً موحداً لكنه سيقدم الدعم للإدارة وعمليات التفتيش في ميناءي الصليف ورأس عيسى في الحديدة وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المنطقة.

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