التحالف يصدر 13 تصريحا لسفن متوجهة لليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إصداره 13 تصريحا لسفن تحوي مشتقات نفطية ومواد غذائية متجه نحو للموانئ اليمنية

وأكد التحالف العربي، في بيان له ، أن هناك نحو 3 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة.

كما أشار التحالف إلى إنه أصدر نحو 35 تصريحا جويا و4 تصاريح برية و 169 تصريحا لحماية القوافل الإغاثية في اليمن وذلك خلال الأربعاء الماضي

ولفت إلى أن إجمالي التصاريح خلال 4 أيام وصل إلى 232 تصريحا.

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